Superbike, pole di Rea a Portimao. Razgatlioglu e Bautista in seconda fila

PORTIMAO - Jonathan Rea conquista la Superpole del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del mondiale di Superbike. Il britannico, che a fine stagione lascerà la Kawasaki, si conferma il re di Portimao conquistando la quarta Superpole nelle ultime quinte edizioni. A completare la prima fila sono l'attuale compagno, Lowes, e il futuro compagno di scuderia in Yamaha, Locatelli. Seconda fila per Razgatlioglu e Bautista, in quanto il tempo di Rinaldi è stato cancellato per la bandiera gialla dovuta alla caduta di Vierge: il pilota della Ducati partirà 13esimo.