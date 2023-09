Ducati vince titolo costruttori in Superbike. A Bautista gara-1 a Portimao

PORTIMAO - Alvaro Bautista fa sua gara-1 di Portimao, penultimo appuntamento del mondiale di Superbike. Non c'è storia nel Gran Premio del Portogallo, in una gara in cui lo spagnolo della Ducati (vincitrice del titolo costruttori) tiene testa a Razgatlioglu in un corpo a corpo senza esclusione di colpi, prima di prendere il largo nella seconda parte, tagliando il traguardo in solitaria. Secondo posto per il turco della Yamaha, che vede scappare il rivale in classifica. A completare il podio è Rea, che aveva conquistato la Superpole in mattinata. Giù dal podio Gerloff, davanti a Lowes e Gardner; dodicesimo Petrucci, mentre Rinaldi si è dovuto ritirare per un problema tecnico.