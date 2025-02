Bulega subito padrone: «Mi stupisco anch’io»

l pilota della Ducati trionfa in gara 1 in Australia: «Mi aspettavo una gara più insidiosa, vedere il distacco salire in quel modo mi ha impressionato». Razgatlioglu 2°

Mirco Melloni 23 . 02 . 2025