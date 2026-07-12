Tragedia a Brno, morti due piloti: che è successo e cosa ha scatenato l'incidente fatale

Tragedia nel mondo dei motori. Due piloti hanno perso la vita sul circuito di Brno, Repubblica Ceca, dove domenica 12 luglio si sono tenute le gare dell'Alpe Adria Championship e del Bmu Balkan Championship. L'incidente ha avuto luogo durante la partenza della gara riservata alle categorie Stk1000 e Superbike, con ben 47 piloti disposti su 16 file. Scattati i semafori, Philipp Steinmayr, il pilota partito dalla seconda posizione, è stato fermato sulla pista da un problema tecnico che ha causato lo spegnimento del motore. Il pilota ha subito alzato la mano, ma dal fondo della griglia di partenza, l'altro pilota in gara Andrian Rus non è riuscito a evitarlo scontrandosi ad altissima velocità. Un impatto devastante in cui Steinmayr ha perso la vita sul colpo, mentre Rus è deceduto poco dopo in ospedale.