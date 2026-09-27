Bulega campione del mondo di Superbike! Successo storico per l’azzurro 14 anni dopo Biaggi

Il pilota Ducati ha chiuso il Gp d'Italia al secondo posto assicurandosi matematicamente il titolo iridato
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 27.09.2026, 16:28 (Aggiornato il 27.09.2026, 16:39)

2 min

bulegaducatiMax Biaggi

Nicolò Bulega è campione del mondo 2026 di Superbike. A Cremona, nella gara 2 del Gp d'Italia, decimo e terz'ultimo appuntamento stagionale, al 26enne pilota emiliano dell'Aruba.it Racing-Ducati è bastato piazzarsi alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona (clamorosa tripletta per lui dopo gara 1 di ieri e Superpole Race di questa mattina) per assicurarsi matematicamente il titolo iridato.

Quattordici anni dopo Biaggi

Dopo la bandiera a scacchi Bulega, visibilmente emozionato, è stato circondato dagli altri piloti che si sono complimentati con lui. Il pilota italiano ha vinto il titolo 2026 su Ducati ben quattordici anni dopo Max Biaggi campione del mondo nel 2010 e nel 2012 in sella all'Aprilia. A fine gara, il pilota azzurro ha dichiarato commosso: "Sono incredibilmente felice: voglio dire grazie al mio team perchè mi hanno dato una grande opportunità". Bulega, primo pilota a vincere il titolo mondiale sia nel WorldSSP che nel WorldSBK, correrà il prossimo anno in MotoGp, con la Ducati del team VR46.

Tutte le news
Superbike

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS