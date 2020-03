Coronavirus, la 24 Ore di Le Mans rinviata a settembre

ROMA - Anche la 24 Ore di Le Mans si ferma per l'emergenza coronavirus. L'edizione 2020 era in programma il 13 e il 14 giugno, ma oggi gli organizzatori della gara hanno comunicato che l'evento è stato spostato al 19 e 20 settembre. "In Francia e in tutto il mondo sono in atto misure per rallentare la diffusione del coronavirus - si legge nel comunicato ufficiale - di conseguenza, l'Automobile Club de l'Ouest (la società che organizza l'evento, ndr) ha disposto, insieme alla Fia e al World Endurance Championship, di rinviare la 24 Ore di Le Mans, inizialmente prevista il 13 e il 14 giugno". Oltre alla gara di Lemans, sono state annullate anche le European Le Mans Series, la Michelin Le Mans Cup e la Ligier European Series.