Valentino Rossi in vista del debutto in GT3: "Proverò a lottare per il podio"

ROMA - Ancora poche settimane e prenderà il via la nuova avventura di Valentino Rossi, dopo aver chiuso il capitolo MotoGp. Il numero 46, infatti, continuerà la sua carriera nel motorsport dopo aver annunciato la partecipazione al GT World Challenge Europe di GT3 al volante dell'Audi del team WTR. E proprio i canali social di quest'ultima hanno condiviso una video-intervista in cui il Dottore parla delle proprie ambizioni e dei propri dubbi in vista della nuova avventura. "Vincent Vosse venne da me a Tavullia parlandomi del suo progetto. Mi piace il suo approccio, e ho sempre apprezzato Audi. Prima del test di Valencia non avevo mai provato l'Audi R8 GT3. Mi sono divertito, e Vincent mi ha detto che i miei tempi non erano malvagi. Non so bene cosa aspettarmi, ma proverò a essere competitivo e a lottare per il podio", le sue parole.