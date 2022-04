Salone di Ginevra, svelate le date per il 2023

Dopo tre lunghi anni di attesa, durante i quali la pandemia non ha reso possibile vivere le manifestazioni al meglio, nel 2023 torna finalmente il Salone Internazionale di Ginevra . Ad annunciarlo sono gli organizzatori che, attraverso i profili social dell'evento, comunicano anche le date per questa nuova settimana all'insegna dei motori che gli appassionati stanno aspettando ormai da molto.

Biglietti già prenotabili

Adesso è ufficiale: la 91ª edizione del Salone di Ginevra avrà luogo da martedì 14 febbraio a domenica 19 febbraio 2023. L’ufficialità è stata data attraverso le pagine social ufficiali del salone, mentre sul sito saloneautoginevra.com è possibile prenotare i biglietti d’ingresso sia per gruppi che per singoli, oltre che un ticket speciale in cui è compreso il biglietto in autobus andata e ritorno per raggiungere l’evento. Sulla stessa pagina web è poi presente la mappa degli stand e i relativi 70 marchi esposti.

