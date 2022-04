Clamoroso a Bari: in autostrada spunta una Panda contromano!

Gli utenti della strada che lo scorso dicembre si sono trovati a Bari, in autostrada, nella zona dell'uscita verso Corato, si sono trovati di fronte a una scena clamorosa: una Fiat Panda rossa ha infatti imboccato la strada contromano, e per poco non ha centrato i veicoli che stavano arrivando in direzione opposta. Il video dell'accaduto, registrato mesi fa, è diventato virale soltanto adesso, ma in pochissimo tempo.