La Fiat rinuncia alla sua storica rivista dopo 70 anni: addio al giornale Illustrato

Le cose più belle hanno sempre una fine: è questo che devono aver pensato gli appassionati Fiat non appena hanno scoperto che la rivista "Illustrato Fiat", bimestrale in uscita da quasi 70 anni - li avrebbe compiuti nella prossima stagione - sta per chiudere i battenti.

"Illustrato" nasce nel dicembre 1953, andando al passo con le avventure della sua casa madre, Fiat per l’appunto. Nel 2011, quando il marchio si è scisso in due diverse realtà - Fiat e Fiat Industrial -, il giornale ha deciso di raddoppiare, facendo nascere rispettivamente “Illustrato Fiat” e “Fiat Industrial”, le cui caratteristiche in termini di grafica e articoli sono differenti, ma che nella sostanza hanno un punto in comune: dare notizia su ciò che accade dentro e fuori l'universo Fiat.