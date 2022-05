Donnarumma, Neymar e Mbappé: che festa sulla Yamaha di Quartararo nello stadio del PSG

Metti insieme tanti campioni e il divertimento è assicurato. La MotoGP ed il calcio si sono riuniti al Parco dei Principi a Parigi per trascorrere una giornata all'insegna dello sport. Tema principale dei numerosi momenti insieme è l'omaggio a Fabio Quartararo , primo pilota francese a vincere il mondiale di MotoGP (nel 2021) e quindi iridato in carica. A organizzare il tutto è il Paris Saint-Germain , il club campione della Ligue 1, che ha preparato una festa nel proprio stadio insieme a sportivi e vip, tra cui anche il giocatore di football americano Kaepernick e l'influencer italiano Khaby Lame.

Una giornata tra amici al Parco dei Principi

Fra i momenti più divertenti, e le foto più spettacolari catturate, c'è stato sicuramente quello che vede Donnarumma, portiere del club, in sella alla Yamaha M1 del campione motociclistico. I due infatti hanno postato rispettivamente sui propri profili Instagram alcune foto che le ritraggono insieme. Il primo ha dedicato un post accanto al campione MotoGP, in cui sale in sella alla Yamaha (rimasto probabilmente stregato da essa) con la quale Quartararo era entrato dentro lo stadio, proprio come Biaggi all'Olimpico nel 1994. Il secondo, invece, ha postato un carosello di immagini della giornata passata al Parco dei Principi, tra cui ne spunta una con il calciatore e altri compagni di squadra del PSG: Keylor Navas, Sergio Ramos, Hakimi e Mbappé.

Gigio e Fabio sono grandi amici, come dimostra anche la didascalia della foto del portiere che scrive: “Ospite speciale qui al Parco dei Principi! Felice di vederti, fratello.” E l’altro risponde con un: “Grande!” Lo sport unisce, e questa ne è la prova.

Ma Quartararo non ha scherzato solo con l'ex Milan, ma si è divertito anche a regalare a Mbappé il suo casco personale. Un gesto che l'attaccante ha ricambiato donandogli la sua maglia autografata. Così come ha fatto Neymar, che gli ha consegnato anche la sua maglia con il numero 10. Infine il pilota della Yamaha ha partecipato anche all'allenamento con tutta la squadra, sfoggiando la sua maglia personalizzata col numero 20 e scambiando anche qualche palleggio. Ciliegine perfette di una giornata di festa, tra amici come tanti.