Lamborghini debutta nell'Endurance: il primo teaser della Hypercar

Dal 2024 Lamborghini parteciperà mondiale Endurance . Ma con notizie del genere non c'è solo l'aspetto sportivo che conta. Qui in ballo c'è il nuovo progetto Hypercar di cui è appena stato lanciato il primo teaser.

Il rimando a quella che sarà la produzione stradale di supercar, in un percorso che, a Sant'Agata Bolognese, è già stato tracciato all'insegna dell'elettrificazione. Varie le soluzioni, partendo dall'ibrido plug-in dell'erede di Aventador, procedendo con opzioni ibride ulteriori e una prospettiva elettrica immaginata sul medio periodo, nella seconda parte del decennio, ricordando le parole di Stephan Winkelmann, a.d. Lamborghini.

Il primo teaser

Così, il primissimo teaser della Lamborghini LMDh vale anche a indicare quali stilemi saranno della futura proposta stradale.

C'è un elemento più di altri a collegare il futuro da corsa Lambo con modelli stradali in tiratura limitatissima, come la Sian. I gruppi ottici saranno un richiamo agli stilemi del Marchio, la Y rovesciata interpretata in varie forme dal centro stile diretto da Mitja Borkert.

Aerodinamica elemento distintivo

Se il telaio sarà una fornitura di uno dei quattro telaisti riconosciuti dal regolamento LMDh - indiscrezioni vorrebbero Ligier a realizzare la base per la futura Lambo da corsa -, l'aerodinamica sarà elemento distintivo di ciascun progetto (entro valori di prestazione predefiniti) e con un rimando allo stile della produzione stradale.

Nel caso di Lamborghini, l'erede della Aventador, la supercar simbolo del marchio del Toro, è attesa nel 2023. Un anno più tardi vedremo l'impegno in Classe LMDh, tempistiche tali da immaginare la trasposizione di alcuni degli stilemi dalla strada alle corse.

