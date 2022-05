Citroen C3 Elle, esclusiva e per le donne

Esclusiva, in edizione limitata , e realizzata per le donne. La nuova partnership tra Citroen ed Elle si pone l'obiettivo di valorizzare la donna attraverso le tendenze della moda, l'eleganza, il benessere e le tematiche sociali. E anche una nuova auto, C3 Elle , ordinabile dal 1° luglio in Italia e nelle concessionarie a partire da settembre 2022. Una citycar che fa dello slogan " Since 1945 & forever ", scritto in lettere bianche su nastro nero (in riferimento al primo numero della rivista pubblicato il 21 novembre 1945) uno dei suoi segni più evidenti.

Citroen C3 Elle e i suoi colori

C3 Elle mostra di serie una carrozzeria bicolore, con la scelta fra 2 colori del tetto, bianco o nero, che rimandano ai colori del logo ELLE: il nero, sinonimo di eleganza e di distinzione, e il bianco, simbolo di purezza e di sobrietà, abbinati ai colori Sand, Polar White, Steel Grey, Platinium Grey e Perla Nera Black, senza dimenticare il pacchetto Mat Silver Blue, un blu-ghiaccio intenso con riflessi metallizzati più fresco e moderno. All'esterno, si trovano dettagli colorati sugli inserti degli Airbump, sui profili dei fendinebbia e sulla personalizzazione del tetto, che include il nastro e lo slogan "Since 1945 & forever". L'adesivo del tetto presenta un gioco di contrasti e di effetti opachi, a seconda del colore scelto, per evidenziare alcuni elementi. Con il tetto bianco, l'effetto opaco appare sul bordo della capsula a grana blu, per attenuare la tinta e conferire un aspetto più omogeneo, mentre il nastro è stato reso opaco per far risaltare il logo ELLE sul tetto nero.

Abitacolo in Alcantara

All'interno, il Mat Silver Blue riveste i sedili Advanced Comfort bicolore (il rivestimento principale è un tessuto luminoso Light Prussian Grey, mentre la parte superiore dello schienale, morbida e confortevole al tatto, è realizzata in Alcantara Wind Grey, un grigio-blu scuro). Una striscia decorativa, personalizzata con il motivo rivisitato degli chevron, aggiunge riflessi satinati bluastri per distinguere la parte superiore dello schienale dal resto della seduta. La plancia è arricchita, eccezionalmente, dall'Alcantara. Il monogramma ELLE appare per intero sullo sfondo in tinta unita dei tappetini, incorniciati dal nastro nero con lo slogan bianco. E anche portachiavi e porta-documenti riportano i loghi di Citroen ed Elle.

Restyling Citroen C3 Aircross, la prova su strada

Citroen C3 Elle, cosa propone

Parlando di motori, Citroen C3 Elle è equipaggiata con il PureTech 110 S&S benzina con cambio manuale a 6 rapporti o PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6. Completano il quadro la telecamera di retromarcia, i quattro alzacristalli elettrici, i cerchi in lega 17" Vector Diamantati, i vetri posteriori oscurati, le finiture cromate intorno al quadro strumenti digitale e il volante in pelle.

