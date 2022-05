Lexus: debutto vicino per il rinnovato SUV RX

Il design della Lexus RX

L'appuntamento è fissato al prossimo 1 giugno, quando scopriremo il design tutto spigoli. Il teaser introduce un frontale di maggior personalità, ispirato a nuova NX. I fari adottano forme non più a rombo allungato, piuttosto movimentano con un gradino la parte inferiore. Anche la fascia paraurti rinnova il design, lo rende più muscoloso con l'ampliamento delle prese laterali, in un insieme che vede sempre la calandra a clessidra, evoluta, al centro della scena.

Se a bordo è lecito attendersi l'introduzione del nuovo impianto infotainment e dei servizi connessi Lexus, tanti sono gli interrogativi da sciogliere, specialmente intorno al sistema full hybrid. Lexus RX oggi ha uno schema con la componente termica rappresentata dal motore 3.5 litri V6, per una potenza di 313 cavalli.

Confermerà il frazionamento o, piuttosto, riposizionerà l'offerta su altre soluzioni, il nuovo RX? Quanto all'architettura, dalla piattaforma K del suv Lexus introdotto nel 2015 si passerà alla sua evoluzione, la modulare TNGA-K, per dimensioni che vogliono il posizionamento nel segmento E, a 4,90 metri di lunghezza.

