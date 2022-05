Riccardo Scamarcio sarà Cesare Fiorio nel film sulla Lancia 037

In "2WIN", pellicola dedicata alla campionessa dei Rally degli anni 80, in livrea Martini Racing, e alla sua battaglia in pista contro l'Audi Quattro

Un film sull'impresa della Lancia 037 nel mondiale Rally. Si chiama "2WIN", e il protagonista sarà Riccardo Scamarcio, che interpreterà il ruolo di Cesare Fiorio, team manager del marchio torinese impegnato nel mondiale 1983 contro il dominio di Audi e della sua quattro. "2WIN", dove si gira Le riprese del film, diretto da Stefano Mordini e sceneggiato dallo stesso Mordini, Scamarcio e Filippo Bologna, sono già cominciate lungo Corso Moncalieri, a Torino, ma si terranno anche in Grecia, sul circuito di prova di Balocco e negli ex uffici Lancia. L'opera vanta un cast internazionale: oltre a Riccardo Scamarcio, è presente anche Daniel Brühl (il Niki Lauda del film "Rush") che interpreterà Roland Gumpert, team manager di Audi, e Volker Bruch, che assumerà i panni del famoso pilota Lancia Walter Röhrl. "2WIN", l'impresa della Gruppo B 037 Il film racconta la rivalità tra Audi e Lancia, nello specifico il campionato mondiale 1983, il cui titolo piloti andrà ad Hannu Mikkola su Audi, mentre invece sarà Lancia, contro ogni pronostico, a vincere l'iride costruttori, rispedendo al mittente le perplessità riguardo la possibilità, per un'auto a trazione posteriore, di batterne una a trazione integrale. La 037 è stata infatti l'ultima vettura a trazione posteriore a raggiungere il podio mondiale, grazie ai piloti Röhrl e Markku Alén. Guarda la gallery Lancia 037 Stradale all'asta, gli scatti Lancia 037 Stradale, anima selvaggia all'asta Da non perdere Tutte le news di Motori

