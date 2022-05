Lamborghini, ma anche Audi e Porsche: il garage di Castillejo è un sogno!

Cinque presenze e 2 assist in Serie A 2021-22. Uno score carente, quello di Samuel Castillejo , esterno del Milan che, nella stagione in cui i rossoneri sono vicini al traguardo scudetto, si è rivelato perlopiù un comprimario. Insomma, decisamente poco per un giocatore il cui stipendio netto ammonta a 1,5 milioni di euro all’anno . Che però domenica potrebbe laurearsi Campione d'Italia per la prima volta nella sua carriera. E chissà che lo spagnolo non decida di festeggiare l'eventuale vittoria del campionato sfoggiando il suo garage di supercar , già noto e apprezzato dai tanti follower che lo seguono sui social e che hanno avuto modo di conoscere, negli anni, le sue auto.

Lamborghini, Audi e Porsche, tutte per Castillejo

Su tutte spicca la passione per le Lamborghini. Il calciatore nato a Malaga infatti ha ben due bolidi provenienti dalla Casa di Sant’Agata Bolognese: una Huracán Performante, girgia ma poi wrappata in rossonero, e una Aventador S gialla. La prima è anche la più “abbordabile” delle supercar visto il prezzo di partenza da listino da 240mila euro, con il suo motore V10 che eroga una potenza di 640 cv a 8000 giri/min e che gli consente una velocità massima di 326 km/h e uno 0-100 Km/h in soli 2,9 secondi. Si sale di prezzo e di prestazioni invece per la seconda auto del Toro di Samuel: l'Aventador S parte da un prezzo di 344.250mila euro così come aumentano i cv che arrivano fino a 740 grazie al motore V12 che spinge una velocità massima (autolimitata) a 350 km/h.

Ma nel suo garage la passione per il Milan si rispecchia anche nella nuovissima ABT Audi RS6-R, anche questa con gli interni rossoneri con tanto di personalizzazione "S7C". Un'edizione limitata del tuning in 125 esemplari che monta un V8 biturbo da 4.0 litri che, grazie agli aggiornamenti, eroga 140 CV e 120 Nm in più rispetto al modello standard dell’Audi RS6. Il prezzo? Ben 69.000 euro, ma solo il pacchetto ABT. L’Audi RS6, “naturalmente”, è esclusa e parte da 136mila euro. Infine Samu ha anche una Porsche che usava ai tempi del Villareal.