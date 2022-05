Il Torino a tutto ibrido con la Suzuki Across Plug-in dalla "maglia granata"

Rolando Mandragora e Ricardo Rodrìguez sono stati, in misura diversa due pilastri del Torino in quest’ultima, positiva stagione. Il tecnico Ivan Juric deve aver apprezzato, tra le altre cose, la loro puntualità agli allenamenti. Sicuramente frutto di professionalità e serietà, ma anche di un’auto che consenta spostamenti efficienti. Entrambi i giocatori infatti guidano una Suzuki Across plug-in, prodotta dal main sponsor dei granata, nell’esclusiva versione Toro Edition.

Suzuki Across Plug-in: efficienza e comfort

Across Plug-in si adatta a tutti i “terreni di gioco”. Elettrica ibrida, sa muoversi fino a 98km in città, ma è pronta a dare il massimo anche sui terreni più difficili grazie ai suoi 306 CV, che permettono di scattare da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi. Il sistema di propulsione dà vita a una trazione integrale 4x4 E-Four 100% elettrica senza collegamento meccanico tra i due assi. Il sistema può inviare fino all’80% della coppia alle ruote posteriori e simulare la presenza di un differenziale autobloccante chiamando in causa in modo mirato i freni per evitare che le ruote con meno aderenza girino a vuoto. Il ricco equipaggiamento di dispositivi elettronici rende possibile una guida assistita di livello 2 e un comfort a bordo garantito dall’infotainment multi standard.

La tecnologia ibrida di Across Plug-in beneficia degli ecobonus introdotti dal Governo: con emissioni di CO2 che ricadono nella fascia da 21 a 60 g/km, i vantaggi concessi a questo modello arrivano fino a 4.000 Euro in caso di acquisto con rottamazione di un’auto omologata in una classe inferiore a Euro 5, mentre sono pari a 2.000 Euro senza alcuna rottamazione. Grazie agli incentivi Suzuki è possibile acquistare Suzuki Across Plug-in con vantaggi fino a 8.000€ in caso di rottamazione.

La Toro Edition di Rodrìguez e Mandragora

La Toro Edition, messa a dispozione di Rodrìguez e Mandragora, è una variante personalizzata con i colori e lo stemma del Torino, pensata per celebrare una stagione ben oltre la sufficienza disputata dalla squadra di Juric. Sfoggia una carrozzeria bianca, personalizzata con una pellicola color granata applicata sul tetto e sulle coppe degli specchietti, oltre che con lo stemma del Torino sulle fiancate. È chiara l’ispirazione alla seconda maglia dei granata.