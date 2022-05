Dalla Ferrari al cinema: Leclerc è doppiatore in Lightyear

Ferrari 488 Pista di Charles Leclerc: supercar personalizzata

Leclerc, l'esordio da doppiatore

Il film, che rappresenta il 26esimo lungometraggio della Pixar Animation Studios, seguirà le origini di Buzz Lightyear, eroe che ha ispirato l’omonimo giocattolo di Toy Story, entrato nel cuore di tutti, adulti e bambini. Leclerc, in un video, racconta l’esperienza di doppiaggio vissuta negli studi della Disney, dichiarando essere questa la sua prima volta. Non si conosce ancora l’identità del personaggio a cui darà la voce, si sa però che sarà un cameo. L’emozione del pilota è palpabile e, in fondo, non si può non ammettere che prendere parte ad una pellicola d’animazione, non solo è un’esperienza diversa dalle altre, ma ti dà l’opportunità di tornare bambino e di entrare in quel mondo che, da piccoli, faceva tanto sognare.