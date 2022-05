Nasce Mbility, la App per disabilità permanenti o temporanee

TORINO - Nasce Mbility, un servizio che offre a coloro che hanno una disabilità permanente o temporanea la possibilità di prenotare una o più corse via App, nel pieno rispetto delle diverse esigenze e con tempi di attesa ridotti. Al momento della prenotazione chi deve spostarsi scopre subito qual è il costo e la durata prevista del viaggio, visualizzando le informazioni sullo smartphone. Come accade per altri servizi di questo tipo, il passeggero può valutare gli autisti. Inoltre, parenti e care giver possono monitorare il percorso per essere sicuri che tutto vada per il meglio. La startup è già attiva su Milano e Hinterland grazie al supporto del Comune di Milano (che ha premiato e finanziato l’iniziativa) e a una serie di collaborazioni con trasportatori locali.