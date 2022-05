Scappa dall’ospedale e demolisce 4 veicoli con un machete dopo averne rubato un altro

Colleferro , paese in provincia di Roma, è stata luogo di un episodio alquanto sconcertante. Un giovane di 21 anni, scappato improvvisamente dall'ospedale, si è tramutato in ladro rubando un'auto ad una donna che si trovava nei paraggi. Dopo essersi impossessato della sua utilitaria ha fatto però incidente, e una volta fuori, ha voluto commettere persino un atto vandalico: distruggere con un machete che aveva con sé altri 4 veicoli , per poi successivamente rubare un'ennesima auto. Tutto davanti a diversi testimoni attoniti che hanno contattato il numero unico per le emergenze.

L'incidente contro il palo

Il 21enne era in cura in un reparto dell’ospedale di Colleferro prima di scappare, non si sa come, dalla struttura. Ed è proprio qui che si è svolto l’accaduto. Dopo essere fuggito dall’ospedale in mattinata, il ragazzo è riuscito a rubare un’auto ad una signora. Secondo la ricostruzione, avrebbe fermato l’auto in questione, buttato a terra la donna e andato via con il veicolo della povera sfortunata.

L’epilogo però non è stato dei migliori: il giovane si è schiantato contro un palo nei pressi della stazione ferroviaria. Non contento di come fossero andate le cose, ha ben pensato di provocare ulteriori danni con un machete che aveva con sé ad altri quattro veicoli, per poi ritentare il colpo rubando un’altra auto. La proprietaria di quest’ultima, però, è riuscita ad urlare talmente forte da attirare l’attenzione di un militare dell’Esercito italiano ed un carabiniere (seppur quest’ultimo non fosse in servizio), decretando così il suo arresto da parte delle forze dell'ordine.

