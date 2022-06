Can Yaman elegante per la sua nuova fiamma: è un'auto Mercedes

Can Yaman , attore originario di Istanbul, è stato adottato dall' Italia circa un anno fa ed adesso è uno dei volti più amati nel Paese. Nel suo curriculm può vantare oramai belle collaborazioni, fra cui gli spot De Cecco con Ozpetek, il nuovo film di Sandokan targato LUX Vide ed alcune partecipazioni in fiction Mediaset e Rai. Adesso per l’attore turco è tempo di virare verso qualcosa che lo ha rappresentato spesso nelle sue soap turche, ossia il mondo automobilistico. Come è spesso accaduto nelle serie in cui ha recitato, dove le auto erano sue compagne inseparabili, ora Yaman ha l’opportunità di essere testimonial di uno spot riguardante una grande casa automobilistica: Mercedes-Benz .

Yaman: il "flirt"con l'auto Mercedes

Sulla sua pagina Instagram, che conta quasi 10 milioni di followers, il turco ha postato un video che lo ritrae in uno smoking firmato Dolce &Gabbana, accanto ad un’auto Mercedes. Le immagini provengono dal backstage dello spot (non è noto quando uscirà) e lo vedono girare attorno alla vettura total black mentre una telecamera lo riprende, per poi entrare dentro la lucente auto. A corredo del video Can scrive: “Io e Mercedes-Benz”, quasi come se la vettura fosse una Lei con cui fa coppia. Nel video, infatti, sembra proprio che Yaman la guardi come si guarda la propria amata e questo è il chiaro segno del suo entusiasmo nel collaborare con Mercedes-Benz (Italia).