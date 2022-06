Ecco l'assicurazione che costa poco e si paga via app solo quando guidi!

A bordo di una Ferrari F8 Tributo senza assicurazione: fermato 32enne tedesco

Sconti per chi guida prudentemente

Questa tipologia di assicurazione è pensata per chi si trova costretto ad utilizzare alcune volte l’automobile, altre la moto, “pagando” soltanto la polizza del mezzo effettivamente in stradae non dell’altro che fermo in garage non ne necessita. La copertura si estende dai danni minori a quelli più gravi, ha un costo di pochi centesimi a chilometro percorso e si attiva tramite una semplice applicazione che deve essere installata sullo smartphone. L’applicazione calcola automaticamente i chilometri percorsi durante il tragitto, cessando il proprio lavoro al termine del viaggio.

Yuri Narozniak, Ceo di Datafolio, ha spiegato l’originalità e la praticità del progetto: “Senza dover fare nulla, se non avere con sé il proprio cellulare con la app installata, chi si assicura con Datafolio è sempre automaticamente coperto dagli infortuni tutte le volte che intraprende un viaggio. Abbiamo pensato anche di premiare chi guida in modo responsabile, al fine di diffondere la cultura della prudenza. Chi dimostra, sempre tramite i sensori del cellulare, di avere uno stile di guida prudente, ha ulteriormente e immediatamente anche degli sconti sul costo già conveniente della copertura assicurativa”.

A 89 anni contromano in autostrada senza patente né assicurazione: la multa è clamorosa!