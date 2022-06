Ferrari da 230mila euro contro un camion: tutta colpa del "test" della velocità

Non è confermato ufficialmente, ma secondo le testimonianze dei protagonisti, avrebbe testato le qualità della sua Ferrari F8 Spider in curva, ma la parte posteriore è improvvisamente slittata, facendo schizzare la supercar contro un camion . Il protagonista della vicenda è un automobilista originario della Repubblica Ceca, che ha mandato in frantumi un'auto dal valore di 230mila euro .

Ferrari distrutta: passeggeri salvi grazie all'airbag

L'episodio è avvenuto vicino Cortina d'Ampezzo, sulla SS 51 di Alemagna, a Fiames. La F8 Spider, potente cabriolet con motore V8 3.9 da 720 cv, 340 km/h di velocità massima e accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, subito dopo essersi schiantata contro il camion (proprio i racconti del camionista hanno ricostruito l'accaduto) è finita in un fosso. La supercar è stata recuperata solo dopo due ore, grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco.

I due passeggeri che si trovavano all'interno della F8 Spider non hanno per fortuna riportato ferite, pare grazie all'intervento degli airbag. Peccato che la Ferrari sia praticamente distrutta. Il proprietario ripenserà più e più volte a quelle manovre azzardate effettuate per vedere quanto la sua macchina riuscisse ad andare veloce.

