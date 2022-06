Aversa, la scippano la borsa con l'auto a tutta velocità: trascinata per 10 metri

Quando si subisce un furto, si vive sempre un momento di gran collera per quello che è appena successo. Pensare che qualcuno possa prendersi le proprie cose, i propri soldi, i propri beni è qualcosa di veramente difficile da digerire. Ma ancor di più lo è quando il furto provoca anche dei danni fisici alla persona coinvolta. Proprio come è successo ad Aversa , in provincia di Caserta . Una donna è stata scippata della borsa da un’auto in corsa, per poi essere trascinata dalla stessa per oltre 10 metri .

Tirata per oltre 10 metri

L’episodio si è svolto nella notte, più o meno verso l’una. La donna stava camminando lungo via Roma, una strada del centro di Aversa. Un’auto dai colori scuri, sul nero, passa velocemente trascinandola via. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e il video è stato poi reso pubblico dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sui propri profili social. La donna per fortuna non ha riportato ferite gravi se non una alla gamba ma non di importante entità. È stata sporta denuncia, nonostante la targa del veicolo in questione non si riesca a leggere dal filmato.

