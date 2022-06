Balli "bollenti" in autostrada: tre ragazze in intimo diventano virali

Soprattutto in estate, vedere scene abbastanza singoli in autostrada non è una rarità. Un po' per il caldo, un po' per il traffico, può succedere veramente di tutto. Eppure riusciamo ancora a farci stupire. Basti vedere le immagini che stanno circolando in rete e che ritraggono tre giovani disinibite, in mutande e reggiseno, ballare scatenate in autostrada. Le ragazze hanno deciso prima di sporgersi dai finestrini e poi di salire sul tetto della vettura su cui viaggiavano e di esibirsi in intimo. Al momento non è dato sapere in quale tratta autostrade si sia svolta la scena, quello che è certo è che le giovani sono diventate le regine del web.