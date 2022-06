Lightyear 0, l'auto che percorre 70 km grazie ai raggi del sole

L'auto che si ricarica al sole esiste, si chiama Lightyear 0 , ed è pronta a spiccare il volo grazie all'ingegno ed alla dedizione dell'azienda produttrice Lightyear . Dopo 6 anni di sviluppo, in cui si sono stabiliti dettagli e caratteristiche, il veicolo è pronto per iniziare la così detta Fase 0 , ossia quella dei test, che verranno effettuati a luglio e agosto. Successivamente verrà prodotta in massa in autunno con le consegne nel mese di dicembre. Il suo prototipo era stato presentato 3 anni fa, nel 2019 , in Olanda. Si chiamava Lightyear One . La Lightyear ha poi continuato a mettere a punto la vettura e dagli inziali 59 km di autonomia quotidiani che poteva fare grazie alla luce del sole, si è riusciti a passare a 70 km . Insomma, un vero e proprio successo, oltre che traguardo.

Lightyear 0: il sole come risorsa

È incredibile quanto, anno dopo anno, la tecnologia vada avanti riuscendo a far convivere ambiente e veicoli. Lightyear ha trovato la soluzione, anche se l’auto, ovviamente, non sarà sprovvista di batteria. Lo avrà e sarà di 60 kWh e si dice potrà dare un’autonomia di 625 km. Si aggiungerà il sole che contribuirà a darle fino a 70 km di percorrenza giornalieri. Ma attenzione. Essendo un’auto che si ricarica grazie alla luce solare, come tale dovrà essere parcheggiata proprio al sole. Da esso la Lightyear ricaricherà più o meno 10 km di autonomia ogni ora. Su tetto e cofano sono installati i pannelli solari, una grande risorsa, che andranno ad occupare 5 m², arrivando fino alla parte posteriore del veicolo con un peso di 1575 kg.

Secondo quanto riporta l’azienda, prendendo come riferimento la Spagna del sud, il rendimento solare massimo sull’intero anno garantisce 11.000 km di percorrenza, mentre se si vuole valutare una giornata lavorativa di, per esempio, 50 km ad Amsterdam nei mesi estivi, con la luce del sole, l’auto potrebbe percorrere all’incirca 2.100 km fra una ricarica e l’altra presso una colonnina. La vettura, inoltre, ha 4 motori distribuiti uno per ogni ruota ed all’interno si trovano 5 posti. Dopo la Fase 0 dei test estivi, inizierà la Fase 1 che comprenderà la produzione di massa. Il prezzo della Lightyear 0 non si conosce.

Addio auto benzina, Diesel e GPL entro il 2035, la protesta dei Costruttori: "Troppo presto"