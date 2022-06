Fanno sesso alla guida: Suv si schianta contro camion

Succede a Napoli, dove una coppia ha avuto la geniale idea (ironicamente parlando) di parcheggiare l'auto davanti al Centro Direzionale dei Carabinieri per consumare un rapporto sessuale e succede in Florida , ma lì la vicenda è stata decidamente più grave. Un uomo e una donna hanno ben pensato di godersi i loro momenti intimi durante la guida, situazione che è di lì a poco degenerata causando uno scontro con un camioncino che viaggiava nel senso opposto di marcia.

Amore folle alla guida

A Fort Lauderdale, nel sud della Florida, un episodio del genere non sarà certo dimenticato presto. Un Suv Nissan con a bordo una coppia di fidanzati stava viaggiando tra North Ocean Boulevard e la 19esima strada quando la vettura è sbandata nella corsia opposta causando un frontale con un furgone della FedEx. Ad aver determinato l’incidente sarebbe stata la distrazione del conducente dell’automobile che, secondo quanto riportati dai vigili del fuoco della cittadina, stava ricevendo del sesso orale dalla partner seduta accanto.

La negligenza di un attimo ha causato un bel guaio, non tanto ai soggetti coinvolti che per fortuna l’hanno scampata con qualche lieve ferita, ma per i due veicoli, con il Suv rimasto incastrato sotto al furgone e tutti gli airbag scoppiati.

