Il furgoncino di Scooby Doo è un romantico bed and breakfast a Malibù

Ricordate la Mistery Machine? Il furgoncino con cui il fifone Scooby Doo risolveva misteri insieme al suo gruppo di amici? Oggi, a distanza di 53 anni dalla prima puntata del cartone animato, le loro storie spaventose appassionano ancora grandi e piccini. Per i più appassionati è arrivata una notizia inaspettata: il van è oggi un bed and breakfast e il proprietario è il "vecchio" Shaggy!

Ubicazione e prezzo

Per chi desidera pernottare all'interno del caratteristico mezzo c'è una cattiva e una buona notizia: la prima riguarda il dove è situato il furgone, poichè, secondo quanto riportato dall'inserzione sul sito Airbnb, è necessario recarsi a Malibù, per poter passare le ore notturne al suo interno. La buona notizia è che almeno il prezzo del pernottamento di soli 19 euro rende meno amaro quello del volo aereo necessario per raggiungere la California.

Un proprietario particolare

L'idea di rendere la Mistery Machine un ben and breakfast è nata proprio dal noto sito di prenotazione e il proprietario del van, Matthew Lillard. Il nome vi suonerà familiare perchè è colui che ha interpretato proprio Shaggy nel primo film. La parnership vuole celebrare il 20esimo anniversario dell'uscita della pellicola nelle sale e parte del ricavato andrà in beneficienza a Five Acress, associazione per bambini in affidamento.

Cosa è compreso

Il furgone sarà disponibile solamente per 3 soggiorni di una sola notte il 24, 25 e 26 giugno 2022, mentre le prenotazioni sono iniziate ieri 16 giugno. L'esperienza comprende un benvenuto virtuale da parte di Matthew, snack da scegliere per la cena come hot dog e hamburger di melanzane (i piatti preferiti da Shaggy e Scooby), giochi misteriosi, misteri da risolvere, posti a sedere per rilassarsi all'esterno e la possibilità di ascoltare l'ultimo album di Sugar Ray su lettore CD portatile e indossare la collana di conchiglie.

