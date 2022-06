Fuggono dopo essere stati aggrediti, ma vengono pedinati in auto

Nella zona di La Storta Cerquetta , una coppia è stata aggredita da un'altra coppia di malviventi, sabato 18 giugno . Dopo essere usciti dal locale, i due giovani stavano raggiungendo l'auto parcheggiata all'altezza di via Cassia , quando due uomini si sono avvicinati per aggredirli. La coppia, però, è fortunatamente riuscita a scappare raggiungendo l'utilitaria. Il problema, però, è che la fuga in auto non è bastata. Infatti, i malviventi, hanno deciso di inseguirli con un’altra vettura, probabilmente per “completare” ciò che avevano iniziato. Per fortuna, l’intervento della Polizia è stato salvifico.

Fuggiti e inseguiti

La coppia che aveva trascorso la serata in un locale, verso le 3.30 di mattina è uscita per incamminarsi verso l’auto all’altezza di via Cassia per, probabilmente, rincasare. Ad un certo punto, un’altra coppia, formata da due uomini, si è avvicinata a loro, con l’intento di importunare la ragazza di 30 anni. La giovane è stata prima approcciata con apprezzamenti, seguiti poi da insulti sessisti. L’uomo che era insieme a lei l’ha prontamente difesa, qualcosa che però ha infastidito i due malintenzionati stranieri, che li hanno subito aggrediti con calci e pugni. Seppur quello che stava accadendo ha scosso entrambi e provocato tanta paura, la coppia è riuscita a scappare via raggiungendo la vettura non molto lontana. I due, però, forse volendo “finire il lavoro”, hanno pensato di inseguirli con un altro veicolo, non contenti. Per fortuna l’intervento della Polizia è stato tempestivo dopo l’allarme delle vittime, che hanno fermato il pedinamento. La coppia è stata portata in due ospedali differenti e fortunatamente nessuno dei due riporta gravi danni fisici.

Le rubano la borsa e la trascinano con l’auto: furto choc ad Aversa