Le hanno fatto un torto e lei distrugge l'auto...a martellate

Gli abitanti di Villa Guardia , comune in provincia di Como , da oggi in poi staranno alla larga da questa folle donna. Qualcuno infatti infatti deve averle fatto un torto estremamente pesante stando a vedere le immagini riprese dal video: in preda alla rabbia ha deciso di distruggere a martellate questa Peugeot in sosta.

Fuggono dopo essere stati aggrediti, ma vengono pedinati in auto

Attenzione a lei!

A Como, il pomeriggio di ieri 22 giugno il silenzio è stato rotto da alcuni colpi di martello. Non si trattava di alcun lavoro di bricolage o di ristrutturazione, ma di una donna in preda alla rabbia che ha deciso di distruggere un’automobile ferma in un parcheggio sotto gli occhi attoniti dei passanti. Dopo i primi colpi, la Peugeot nel video era già distrutta: vetri, specchietti, cofano, tutto è stato completamente ammaccato e frantumato dalla signora, verso la quale però non risulta ancora alcuna denuncia. Sconosciuto anche il motivo del folle gesto, forse una vendetta dopo un torto in amore, sta di fatto che ora in paese chiunque conosce la donna cercherà di non farsela nemica!