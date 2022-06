Ferrari dà la scossa: sempre più verde

TORINO - Ferrari sempre più verde. Tifosi e clienti storici tranquilli, il Rosso Ferrari rimarrà il colore cult dei gioielli di Maranello, ma la Casa del Cavallino continua a correre verso un futuro ecologico, rivoluzionando sé stessa e il concetto stesso di automobili da competizione. Il mondo delle supercar. Dando un immediato segnale all’annuncio di voler raggiungere la carbon neutrality entro il 2030, anno in cui il 40% delle auto saranno 100% elettriche o Plug-In Hybrid, nei giorni scorsi negli stabilimenti di Maranello è stato installazione un nuovo impianto da 1 MegaWatt (un milione di watt…) di celle a combustibile a ossido solido.

Si tratta di un’innovativa tecnologia realizzata da Bloom Energy che, oltre a un’alta efficienza, offre flessibilità di scelta fra le fonti energetiche, che alimentano l’impianto senza ricorrere alla combustione (idrogeno, gas naturale, biometano o una loro combinazione). L’impianto può fornire il 5% dell’energia necessaria alle attività produttive dell’azienda, riducendo contemporaneamente il consumo di carburante e le emissioni. A parità di watt prodotti, il fabbisogno di gas del sistema fuel cell è inferiore di circa il 20% con un notevole risparmio energetico. Senza contare che si riduce del 99% l’inquinamento derivato da altri sistemi produttivi.

«Ferrari è più che mai focalizzata a diventare carbon neutral entro il 2030, attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia e di un approccio scientifico che sono parte del nostro DNA - afferma l’amministratore delegato Benedetto Vigna -. Siamo entusiasti di collaborare con Bloom Energy, visto il forte impegno comune per un processo di decarbonizzazione, e orgogliosi che il loro primo progetto in Europa sia stato realizzato con noi».

Una risposta immediata anche alla crisi del gas dovuta alla guerra in Ucraina e, come detto, un passo molto importante del processo che vedrà la Ferrari investire 4,4 miliardi di euro nell’elettrificazione dei propri modelli (il 60% entro il 2026) con 15 novità tra il prossimo anno e il 2025, a partire dal primo e attesissimo SUV Crossover: Purosangue.