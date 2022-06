Nuova Range Rover Sport, abbiamo scoperto le novità con il team di Auto Prima

Design esterno

Le linee pulite e le superfici tese degli esterni sono esaltate da vetri montati a filo e dalle maniglie a scomparsa. La finitura nascosta della linea di cintura e il tetto saldato al laser imprimono alla fiancata un aspetto atletico, dinamico e sportivo e sottolineano la differenza con la sorella maggiore Range Rover. Il design è definito da tre linee orizzontali: la linea discendente del tetto, la linea di cintura e la linea ascendente delle soglie. Il design è improntato al principio del "less is more" dove il carattere premium è espresso proprio dall'essenzialità delle forme, abbandonando tutto ciò che è superfluo.

La distribuzione dei volumi punta su sbalzi corti, parabrezza e lunotto piuttosto inclinati, tutti elementi che alleggeriscono la massa del veicolo e che, come spiegano i designer, regalano una "presenza stradale forte e imponente che comunica potenza e prestazioni". Queste scelte tecniche ottimizzano le proporzioni nonostante le dimensioni generose (4.946 mm di lunghezza, 2.209 di larghezza inclusi gli specchietti, 1.820 di altezza e 2.997 di passo) e aumentate rispetto alla gamma attuale, permettendo di migliorare l'aerodinamica, con il Cx sceso a 0,29. Nel frontale, modernità e raffinatezza si fondono in una griglia sottile dove spicca il nuovo design dei fari con tecnologia Digitale. Lo stile raffinato e audace è ripreso anche nella parte posteriore, dove il dinamismo è espresso da una suddivisione orizzontale principalmente nella parte dei gruppi ottici e dei terminali di scarico, che hanno un design differente in base alla scelta dei propulsori. Il carattere dinamico di Nuova Range Rover Sport è inoltre garantito da un'ampia gamma di cerchi in lega disponibili con diverse finiture di alto pregio e dimensioni fino a 23".

Design interni

Il design minimalista di Nuova Range Rover Sport si esprime nei suoi interni completamente nuovi, che rappresentano appieno l'essenza del Modern Luxury, e cioè la capacità di combinare tecnologie di bordo di ultima generazione e materiali pregiati. Le scelte di materiali innovativi e sostenibili includono tessuti premium Ultrafabrics tattili e leggeri disponibili in nuove attraenti colorazioni Duo Tone, valida alternativa alle tradizionali e intramontabili opzioni in pelle Windsor o Semi-Anilina. Questi materiali tattili si fondono perfettamente con le nuove finiture interne Moonlight Chrome, mentre elementi come gli altoparlanti audio integrati, sviluppati con Meridian e nascosti dietro il tessuto delle porte posteriori, contribuiscono all'estetica pulita, nitida e moderna.

Motorizzazioni e allestimenti

La scelta di propulsori potenti ed efficienti comprende ibridi elettrici a sei cilindri con autonomia estesa in full electric fino a 113 km, un nuovo potente V8 e motori a benzina e Diesel a sei cilindri mild hybrid Ingenium.

La propulsione puramente elettrica sarà introdotta nel 2024, mentre Land Rover continua il suo viaggio di elettrificazione.

La nuova Range Rover Sport è disponibile nelle specifiche SE, Dynamic SE, Dynamic HSE e Autobiography, e una versione First Edition disponibile per tutto il primo anno di produzione.

