Lascia la Ferrari nel parcheggio per disabili: multa e 4 punti decurtati

Avere senso civico è una qualità che possono, e devono, avere tutti, indipendentemente dal ceto sociale o dal proprio stile di vita. E di certo, quanto avvenuto a Ravello , in provincia di Salerno , dimostra che la strada è ancora lunga. Perché nel Comune del salernitano gli agenti della polizia locale hanno infatti pizzicato una Ferrari California in sosta nell'area destinata ai disabili . Ovviamente, è subito scattata la multa.

Ferrari parcheggiata in area disabili: la multa

I poliziotti hanno infatti individuato una Ferrari California con targa inglese parcheggiata nelle strisce gialle nei pressi di piazza Duomo per tutta la notte del 26 giugno. Sul parabrezza non vi erano esposti documenti che giustificassero la sosta in quegli spazi. E così, le forze dell'ordine hanno lasciato una contravvenzione da 165 euro.

'Ferrarista' tranquillo: ma ora ha 4 punti in meno...

Quando il proprietario della California si è accorto del "ricordino", non ha battuto ciglia ed è subito ripartito. Per chi possiede una Ferrari, 165 euro sono veramente una cifra irrisoria. Però gli verranno decurtati 4 punti dalla patente. Forse quello lo farà recriminare. Per acquistare senso civico, invece, non basterebbero tutte le multe del mondo.

Parcheggia la Ferrari fuori dallo stallo: i vigili fanno la contravvenzione