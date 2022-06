Furti d’auto, le 5 regioni più pericolose: la Campania sul podio

Le auto sono quotidianamente protagoniste di furti da parte di criminali che le sfruttano nei loro giri malavitosi e per atti illegali. II problema è serio, oltre che (quasi) giornaliero. A volte i ladri si limitano a smontare alcuni pezzi, come il caso delle marmitte a Roma, altre volte invece rubano direttamente tutta la vettura. Fatto sta che non sempre si riesce a coglierli in flagrante e tantomeno a trovare l'auto. In Italia sembra che ai ladri piacciano di più le utilitarie, e secondo alcuni dati della Polizia Stradale primeggia la Fiat Panda, con 8.816 auto rubate nel 2021. Se ci sono veicoli più ambiti dai ladri, ci sono anche zone più gettonate dove i furti sembrano più regolari o comunque dove si è più a rischio che ciò avvenga. Di seguito, le 5 regioni più pericolose per i furti d’auto, basandosi sulle ricerche di Viasat, prendendo come riferimento il 2021.