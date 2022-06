Juventus, Locatelli e Thessa sfrecciano in Mini da marito e moglie

Thessa Lacovich e Manuel Locatelli si stanno godendo i primi giorni da marito e moglie . La coppia, infatti, si è sposata lo scorso 21 giugno con una bellissima cerimonia e in attesa dell’inizio del ritiro della Juventus c’è tempo per trascorrere qualche momento di relax, sempre in compagnia di Sammy, l’inseparabile barboncino. Proprio di recente, i due hanno postato sui social alcune immagini che li ritraggono in giro a bordo di una Mini Cabrio grigia metallizzata.

Un’estate en plein air

Le Instagram stories sono state accolte con entusiasmo dai fan del centrocampista bianconero che sui social vanta 1,2 milioni di follower, sempre curiosi di conoscere le gesta in campo del loro beniamino ma anche le sue avventure fuori dal rettangolo verde con la dolce metà, la bella Thessa, con cui forma una delle coppie più solide e affiatate del campionato italiano, nonostante la giovane età. In questi giorni si sono concessi un giro in auto. La vettura scelta è, come anticipato, una Mini Cabrio, spinta da un motore TWIN Power Turbo capace di raggiungere 100 km/h in meno di 7 secondi. Perfetta per l’estate, la Mini Cabrio è dotata di un soft top che si chiude e si apre completamente in soli 18 secondi fino ad una velocità di 30 km/h, ma c’è anche una terza opzione per aprire il tetto di soli 40 cm, in modalità panoramica.

