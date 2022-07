Vigili parcheggiano in zona pedonale: ecco il "regalino" sul parabrezza

Far parte delle Forze dell'Ordine, tranne in rari ed eccezionali casi, non dà il diritto di violare la legge. Lo avranno capito bene ormai i vigili della Polizia Municipale in servizio a Roma , nel Rione Ponte. In barba ad ogni regola infatti, due volanti sono state parcheggiate in Piazza dell'Orologio , dove l'isola pedonale vieta il transito di mezzi pubblici e privati .

A nome di tutti i romani

"Cari vigili, se è isola pedonale, è isola pedonale per tutti. La legge è uguale per tutti" è il cartello lasciato sul parabrezza, inserito tra i tergicristalli di una delle diverse volanti della polizia minicipale in sosta in zona vietata. La firma è di un certo Pasquino che a fine foglio inserisce la sua firma inserendo anche "da parte di tutti i romani". Un gesto semplice ma pieno di significato, come la frase scelta, coincisa, diretta e per niente maleducata. Una grande lezione data a chi dovrebbe essere in prima linea nel rispetto delle regole, eppure se ne frega, magari sentendosi in diritto di poterlo fare solo perchè indossa una divisa.

