Cristiano Ronaldo, vacanze tra amore e lusso sullo yacht da 6 milioni di euro

Cristiano Ronaldo ha deciso di rendere noto, attraverso un post social, come si sta godendo le vacanze a bordo del suo yacht dal valore di 6 milioni di euro . E protagonista è anche la sua compagna, Georgina Rodriguez , taggata nel post e accompagnata da un eloquente emoticon del cuore. Il tutto, con in sottofondo il rumore del mare e una romantica canzone, poi intonata a squarciagola dallo stesso fuoriclasse portoghese.

Lo yacht di CR7: mix tra lusso e sportività

Il fuoriclasse portoghese ex Juve, protagonista di una stagione altalenante con il Manchester United, ha deciso di lasciare i Red Devils alla ricerca di una nuova esperienza. Le voci di mercato lo hanno addirittura accostato alla Roma, dato il buon rapporto che lega CR7 al connazionale José Mourinho, tecnico dei giallorossi. Ma per scoprire la futura squadra di Cristiano Ronaldo c'è tempo: intanto, è estate, ed è tempo di vacanze.

Ronaldo, Georgina e la foto sullo yacht: "La prima ragione..."

Ronaldo ha mostrato un momento di quotidianità a bordo del suo yacht. Un vero gioiello del mare lungo 27 metri e costruito dall'italiana Azimut-Benetti. L'imbarcazione di Cristiano prevede largo uso della fibra di carbonio per alleggerire i pesi, ha gli esterni bianchi con linee decisamente sportive e spigolose e dove spiccano le larghe vetrate che consentono una connessione diretta con il mare. All'interno, domina il lusso, e CR7 e Georgina hanno potuto anche personalizzare qualche arredamento secondo i loro gusti. Lo yacht ha all'interno una vera e propria living room con tanto di divani, sedie e tavoli, mentre gli altri divani e le sdraio all'esterno permettono sia di godersi l'acqua che di abbronzarsi sotto il sole. Insomma, in attesa di un nuovo club, l'estate di Cristiano Ronaldo e Georgina sarà all'insegna del lusso.