Carabinieri inseguono 16enne: aveva "rubato" la Panda dei genitori

Non sono pochi coloro che da ragazzini hanno preso l'auto dei genitori senza chiedere il permesso . Alcune volte questo gesto non ha per fortuna conseguenze negative; altre volte, invece, ci possono avere risvolti clamorosi, con l'intervento dei Carabinieri. Come insegna la storia che arriva da Napoli , con cinque minorenni e una Fiat Panda .

Inseguimento alle 4 di notte

Un ragazzino di 16 anni aveva infatti preso la Panda di famiglia senza permesso, portando altri 4 amici da Portici, provincia di Napoli, al capoluogo. A tarda notte, intorno alle 4 del mattino, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, una pattuglia dei Carabinieri ha intimato l'alt alla vettura. I ragazzini, preoccupati dall'eventualità di essere scoperti, hanno dato di gas e sfrecciato davanti le forze dell'ordine, che naturalmente hanno dato il via all'inseguimento.

Di cosa è accusato il 16enne alla guida

La fuga dei cinque minorenni è durata parecchi chilometri, tanto che la Panda ha provato a seminare i Carabinieri con questi ultimi incollati all'utilitaria per i quartieri di Napoli est fino a Portici. Giunti in via Garibaldi, le pattuglie sono riuscite a bloccare la Panda, circondando la vettura. Gli agenti sono rimasti stupiti quando dalle portiere sono usciti cinque ragazzi, tutti minorenni, che comunque non avevano alcuna sostanza con loro. Sono stati subito chiamati i genitori: qualche ragazzo ha subito una dura reprimenda davanti amici e Carabinieri, per il 16enne è invece scattata l'accusa di guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

