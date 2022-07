Ferrari Daytona SP3 in mattoncini, l'ultima creazione Lego

Cambio sequenziale funzionante a 8 rapporti con paddle shifter, motore V12 con pistoni mobili e cerchi placcati argento . Di che vettura stiamo parlando? Dell'iconica Ferrari Daytona SP3 , ma non una qualunque. Si tratta della riproduzione che ne ha fatto Lego Technic in scala 1:8, per un totale di 3.778 mattoncini utilizzati. E non mancano i dettagli.

Logo del Cavallino sul volante

Insomma, per la Ferrari Daytona SP3 Lego Technic non ha lesinato in quanto a dettagli. Alla lista di elementi che compongono il modello in mattoncini vanno aggiunte le portiere con apertura a farfalla che permettono l'ingresso nell’abitacolo, dove troviamo il logo del Cavallino Rampante sul volante. E le misure? Lunga 59 cm, larga 25 e alta 14.

“Questo set è una testimonianza della ricerca dell'eccellenza che da sempre contraddistingue Ferrari e il Gruppo Lego - ha spiegato Niels B. Christiansen, Ceo del Gruppo Lego -. Nessun dettaglio è stato trascurato e avendo io stesso una formazione ingegneristica, sono sbalordito dall'attenzione e dalla precisione di questa riproduzione in scala. Siamo orgogliosi di poter collaborare con Ferrari per aiutare i fan a trasformare i loro sogni in realtà”. Ma c’è di più. Per chi volesse saperne ancora di più di questa creazione, Ferrari e il Gruppo Lego hanno realizzato un esclusivo coffee table book. Nel libro vengono approfondite l'innovazione e l'eccellenza ingegneristica che unisce entrambi i marchi che insieme hanno dato vita a questa speciale Ferrari Daytona SP3.

