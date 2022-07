Fiat 500 compie 65 anni, e in Europa vola con la versione elettrica

"La Nuova 500, elettrica e solo elettrica, ha scalato il podio del mercato europeo degli EV nella prima metà dell'anno" sono le parole di Olivier François, CEO Fiat e CMO Stellantis Global, che annuncia con orgoglio il successo commerciale europeo della versione alla spina della citycar torinese. Un traguardo che cade a pennello: Fiat 500, infattim festeggia i suoi primi 65 anni. "Nel primo semestre di quest'anno, la Nuova 500 è l'EV più venduto in Germania, dove ha ottenuto un successo superiore a quello delle auto elettriche nazionali. Inoltre, è leader in Italia ed è sul podio in Francia e Spagna. Questa è la prova tangibile del suo successo e di come Fiat consideri il suo percorso verso l'elettrificazione come parte della sua storica missione sociale. Abbiamo creato la mobilità per tutti e siamo i leader della mobilità urbana: ora il nostro obiettivo è reinventare la mobilità urbana e renderla più sostenibile per tutti, fedeli al nostro claim 'it's only green when it's green for all'".