Crisi camionisti: azienda nel Bresciano offre stipendio da capogiro

La vita dei conducenti di camion non è semplice. Il lavoro è pesante, le trasferte spesso sono lunghe, si viaggia di notte e non si ha molto tempo libero considerati i ritmi ai quali star dietro. Però è un lavoro importante, considerate le numerose aziende in tutto il territorio italiano, le cui merci devono essere portate da una parte all'altra dello stivale. Pare però che per diverse ragioni ci sia uno scarso numero di camionisti nel nostro Paese e, come ogni problema, si cerca una soluzione. a tal proposito si è mossa un’azienda nel Bresciano, proponendosi di scegliere i candidati che ritiene più inclini per questa occupazione, aiutandoli nella formazione specifica e offrendo loro 3.500 euro al mese. Uno stipendio elevato e le cui cifre non passano di certo inosservate. Inoltre, quest’azienda, il cui annuncio si rivolge a persone che già hanno la Certificazione qualificazione conducente per guidare veicoli di più di 3,5 tonnellate, darà dei bonus extra per le assunzioni che saranno fatte entro luglio 2022.