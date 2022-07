Sainz fa felice l'Inter e Steven Zhang: "Congratulazioni per Silverstone"

Gli sono serviti 150 Gran Premi per poter tagliare per primo il traguardo: e adesso, Carlos Sainz si gode la sua prima vittoria in F.1. Lo spagnolo della Ferrari domenica scorsa a Silverstone è riuscito a centrare il suo primo successo nella massima categoria per auto a ruote scoperte, regalando finalmente una gioia ai tifosi ferraristi. E probabilmente, anche interisti. Recentemente, infatti, al pilota sono arrivati dei complimenti particolari, a tinte nerazzurre.

Zhang aspetta Lukaku e Dybala con... la bici nerazzurra! Zhang e Sainz, che curiosità per l'orologio spesso 1,75 mm A Bologna infatti, in occasione di un evento che ha annunciato la nuova partnership Ferrari-Richard Mille, e in cui è stato presentatao l'orologio più sottile al mondo, Sainz ha incontrato Steven Zhang, presidente dell'Inter. Il numero 1 nerazzurro si è presentato a Palazzo di Varignana, sede dell'evento, in quanto egli stesso proprietario di una Ferrari e sicuramente amante del lusso. Protagonista dell'evento infatti è stato l'UP-01, nuovo orologio targato Richard Mille e Ferrari, che ha la caratteristica unica al mondo di avere uno spessore di 1,75 mm. Ne sono stati realizzati soltanto 150 pezzi, e ognuno riporta il Cavallino della Casa di Maranello. Zhang, complimenti a Sainz via social