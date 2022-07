Fiat 500 Hybrid, con la promozione di luglio costa solo 129 euro al mese

L'estate è spesso foriera di promozioni da parte delle diverse Case automobilistiche. Come Fiat , che nel mese di luglio 2022 propone la 500 Hybrid a 13.100 euro anziché 15.000 euro, per un' offerta valida solo in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi ; una promozione che prevede 2.000 euro di valutazione minima garantita dell'usato e 1.900 euro in caso di finanziamento . Il tutto, esclusivamente entro il 31 luglio .

Fiat 500 Hybrid: promozione di luglio 2022

Il finanziamento proposto da FCA Bank prevede un anticipo di 4.000 euro da parte del cliente, che poi pagherà 48 rate mensili di 129 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 5.939,09 euro, ovvero il valore futuro garantito della vettura. L'importo totale del credito è di 9.709,83 euro incluse le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro, il servizio identicode di 235 euro e la Polizza Pneumatici di 33,83 euro. Gli interessi ammontano a 2.253,26 euro, l'importo totale dovuto è di 12.143,09 euro escluso anticipo, il TAN fisso al 6,99% e il TAEG al 10,26%.

Il chilometraggio massimo è di 60.000 km. In caso di restituzione dell'auto alla scadenza del contratto, bisognerà pagare 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. La Fiat 500 Hybrid protagonista della promozione è quella in allestimento Cult, con motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild-hybrid da 70 cv e 92 Nm di coppia.

