La rivelazione di Vettel: «Sono stato vittima di bullismo»

TORINO - Certe ferite nell'anima sanguinano più delle sconfitte in piste. Ancora adesso. O forse proprio adesso che la fine (della carriera di pilota) si sta avvicinando, Sebastian Vettel è riuscito a venirci a patti. Accettarle, senza nasconderle però. Perché posso aiutare, i giovani soprattutto. La chiave per capire perché il più giovane campione del mondo di Formula 1 (23 anni e 134 giorni nel 2010, primo di quattro titoli consecutivi con la Red Bull), messi nel cassetto i sogni di gloria (andati via con l'avventura sfortunata in Ferrari) e andato a svernare in Aston Martin, sta proliferando le sue iniziative mediatiche. Quelle che una volta, tutto volante e salame, aborriva. Così ecco il Seb capellone, il Seb ambientalista (la maglietta in difesa delle api), il Seb pacifista (anti-Russia e guerra), il Seb romantico che a Silverstone sale sulla Willialms di Nigel Mansell. E ora il Seb che racconta (come fatto a suo tempo da Lewis Hamilton) di quando è stato vittima di bullismo.