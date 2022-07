Leclerc e lo scippo dell'orologio da 2 milioni: i ladri napoletani lo hanno portato in Spagna

La Pasquetta 2022 non è stata di certo una di quelle da ricordare per Charles Leclerc. Il pilota Ferrari, infatti, si trovava a Viareggio in compagnia del suo preparatore atletico, Andrea Ferrari, quando è stato rapinato del suo preziosissimo orologio, un Richard Mille dall'esorbitante valore di 2 milioni di euro. I tre ladri si sono avvicinati all'auto sulla quale si trovava il giovane pilota e, con la scusa di un selfie, gli hanno prontamente sfilato dal polso il prezioso orologio. Che dopo diversi mesi, pare sia stato rivenduto in Spagna.