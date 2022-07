Vacanze estive in auto, i consigli per viaggiare in relax

Con luglio ormai inoltrato, le ferie si sono sempre più vicine. Ci sono alcuni fortunati che sono già partiti, mentre altri devono attendere ancora un altro po', ma è questione di poco. Per chi non è ancora andato in vacanza e ha deciso di farlo partendo a bordo della propria auto (certamente il veicolo che più di ogni altro permette di muoversi in completa autonomia), deve sapere che ci sono alcuni accorgimenti che diventano invece priorità : aspetti essenziali per trascorrere il viaggio in tranquillità e in sicurezza (provando anche a stare un po' più al fresco). Ecco cosa fare, con i suggerimenti di EasyPark, la tech company globale di digital parking, la cui app per il pagamento della sosta è disponibile in 600 città italiane e in oltre 20 paesi all’estero.

Parcheggio, parasole e aria condizionata

Per prima cosa, è essenziale un controllo allo stato della vettura, per verificare che tutto sia a posto. Accertarsi, per esempio, della pressione e dell’usura degli pneumatici, oltre che del livello dei liquidi. Una volta raggiunta la meta, o nelle varie soste lungo il tragitto, scegliere il parcheggio (quando possibile) con attenzione. I posti all’ombra, infatti, sono sempre consigliati sia per lo stato dell’auto sia per le condizioni dei passeggeri una volta a bordo. E non dimenticare di usare il parasole che, seppur in maniera limitata, riduce le alte temperature all’interno dell’abitacolo. Argomento aria condizionata. Una volta risaliti in auto, è opportuno aprire gli sportelli e i finestrini per far arieggiare e ridurre la temperatura interna e poi, solo successivamente, accendere l’aria condizionata. Infine, l’aspetto della pulizia, che non vai mai sottovalutato. Specialmente in estate, le vetture sono sottoposte all’azione di numerosi agenti esterni, come la resina degli alberi, gli insetti e la sporcizia che si accumula più spesso del solito. Per questo è consigliabile pulire spesso l’auto e intervenire appena possibile.

Auto usate, scendono i prezzi: in Italia -6,6%