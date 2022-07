Auto nuova rotta, ma ricambi introvabili: la concessionaria la riacquista

Con la pandemia, e ancora di più con lo scoppio del conflitto in Ucraina, il settore automotive è stato messo a dura prova: non solo la crisi, ma anche la difficoltà nel reperire materie prime e componentistica, problema largamente diffuso a livello internazionale, ma anche nelle piccole realtà. Come il caso di una concessionaria del Trevigiano che si è trovata coinvolta in un episodio alquanto singolare. Premesso questo, è accaduto che un uomo, dopo aver acquistato un’auto nuova da una concessionaria (pagata in un’unica soluzione) e dopo tre mesi di mancate risposte per alcuni pezzi di ricambio che non arrivavano, è riuscito a far riacquistare la vettura al venditore.