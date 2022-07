Benzina e diesel, prorogato taglio delle accise fino al 21 agosto 2022

Tra i tanti dubbi che in questo momento preoccupano gli italiani, c'è il governo dimissionario che non promette certo bene, considerata la difficile situazione economica che sta vivendo il nostro Paese. Per fortuna, arriva una buona notizia, seppur parziale: il taglio delle accise con conseguente sconto sul benzina e diesel , in scadenza il 2 agosto, è stato appena prorogato fino al 21 agosto 2022 . Un provvedimento, vista l'imminente scadenza, a cui si doveva trovare una soluzione, ma che rientra tuttavia nel più ampio quadro che fa capo al nuovo decreto di luglio con cui il governo aveva promesso gli aiuti alle famiglie e alle imprese . Il decreto dovrebbe arrivare, ma ancora non se ne conoscono le modalità: sarà un maxi decreto oppure verrà deciso di affrontare un’emergenza alla volta? Dopo la giornata di mercoledì 20 luglio, quella in cui il presidente del consiglio Mario Draghi terrà le sue comunicazioni fiduciarie al Parlamento, dovremmo saperne di più.

Ci saranno altre proroghe?

Tornando alla delicata situazione carburanti, con questo taglio un litro di benzina e diesel costa circa 30 centesimi in meno (al momento siamo sui 2 euro circa), ma senza questo sconto i prezzi torneranno alle stelle, più di quanto già non lo siano. Se fino a poche ore fa si parlava di mantenere il taglio e di allungarlo (della durata di oltre 30 giorni), per esempio fino a inizio ottobre, le ultime notizie danno per certa la proroga (per il momento) fino al 21 agosto, con l'obiettivo di contenere i prezzi del carburante e non pesare ulteriormente sulle tasche degli italiani. Il prolungamento, come previsto, è arrivato attraverso un decreto interministeriale del Tesoro e del Ministero della transizione ecologica.

