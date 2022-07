Anziano inveisce contro i vigili che lo multano per sosta sulle strisce pedonali

A Perugia , due vigili urbani sono stati aggrediti verbalmente da un anziano signore che non voleva fornire loro i documenti e l'assicurazione dell'auto. Tutto è accaduto perché l'anziano aveva sostato sulle strisce pedonali. Gli agenti, dopo essersi avvicinati all'uomo per un controllo, molto probabilmente con l'intento di multarlo, hanno ricevuto parolacce e insulti, vedendolo visibilmente infuriato e scontroso.

Contro i vigili urbani

L’anziano, pur sapendo di aver violato un divieto, non ne ha voluto sapere di fornire i suoi documenti e l’assicurazione alla Polizia locale. La sua reazione è stata decisamente esagerata, sottolineando quanto fosse effettivamente nel torto. Dopo aver inveito contro i vigili, usando parole del tipo “Vai via brutta str…” e aver detto a più riprese di voler tornare a casa e che si stesse sentendo male, ha ben pensato di passare alla violenza fisica, sbattendo il montante dell’auto contro un agente, tutto nel tentativo di fuggire da una multa imminente. Ora è accusato di resistenza a pubblico ufficiale in particolare per aver utilizzato frasi improprie e aggressive.

