Il camper con un rimorchio garage è un camion Freightliner

Un camion Freightliner è stato trasformato in un camper innovativo dall'allestitore Haulmark. I camper negli Stati Uniti possono essere molto particolari e non è inusuale utilizzare un mezzo di trasporto pesante per modificarlo in un motorhome. In questo caso però la novità che porta Haulmark è nel dotarlo di un rimorchio che funge da garage. Un'idea originale, o meglio dire... geniale.